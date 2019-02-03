شرطة دبي توفر خدمة تقسيط المخالفات المرورية عبر نور بنك

المصدر: البيان الإلكتروني

وقعت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في الإدارة العامة للمالية مذكرة تفاهم مع نور بنك بهدف توفير خدمة تقسيط المخالفات المرورية من خلال البطاقات الائتمانية الصادرة من البنك بدون فوائد بنسبة (0%) وذلك حسب الشروط والالتزامات بينهما.

ووقع المذكرة عن طرف القيادة العامة لشرطة دبي، العميد سيف محمد سيف بن عابد، مدير الإدارة العامة للمالية، وعن طرف نور بنك دبي السيد سامي العوضي، نائب رئيس تنفيذي أول، المسؤول الرئيسي لإدارة الامتثال والاتصال، بحضور العميد حمدي السويدي، نائب مدير الإدارة العامة للمالية، وموظفي الطرفين.

وتنص المذكرة على أن يتم تقديم خدمة تقسيط المخالفات المرورية لعملاء نور بنك عن طريق استخدامهم بطاقات ائتمانية في تطبيقات القيادة العامة لشرطة دبي أو الموقع الإلكتروني داخل دولة الإمارات العربية المتحدة فقط، وسيتم تقديم خدمة تقسيط المخالفات لحاملي البطاقات الائتمانية عندما تكون قيمة المخالفات 500 درهم أو أكثر وسيتم الدفع بالتقسيط بفائدة 0 %.

وأكد العميد ابن عابد أن توقيع الاتفاقية جاء بناءً على توجيهات من سعادة اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، مشيراً إلى أن توقيع الاتفاقية يوفر قناة جديدة وميسرة للمتعاملين مع شرطة دبي في دفع المخالفات المرورية وتقسيطها على أن تكون القيمة الأدنى للمخالفة 500 درهم.

وأشار إلى أن الخدمة تعتبر ابتكارية من قبل شرطة دبي في إطار خطتها الاستراتيجية في التيسير على المتعاملين، وتحقيق الشراكة مع القطاع الخاص، وفي سبيل تحقيق الهدف الاستراتيجي لشرطة دبي في إسعاد المجتمع عبر توفير الخدمات الشرطية عبر عدة قنوات ومنافذ.

وشكر العميد السويدي نور بنك على الحرص على التعاون المستمر مع شرطة دبي بما يحقق توفير خدمات تساهم في التيسير على المتعاملين، فيما ثمن السيد سامي العوضي الشراكة والتعاون المستمر مع شرطة دبي بما يساهم في توفير خدمات متنوعة إلى متعاملي الطرفين.