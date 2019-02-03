9947 قضية نظرتها المحكمة العمالية بأبوظبي في 2018

المصدر: أبوظبي ــ موفق محمد

بلغ إجمالي عدد القضايا التي نظرتها المحكمة العمالية في أبوظبي خلال عام 2018 نحو 9947 قضية، منها 973 قضية كلية، و8974 قضية جزئية.

ونجحت محاكم «اليوم الواحد العمالية» المعنية بالنظر في القضايا التي لا تتجاوز قيمة المطالبات فيها 20 ألف درهم، في حل وإنجاز 614 قضية في نفس يوم نظرها.

وأشاد المستشار القانوني بنجامين برغر، المعني بتطوير إجراءات العمل في المحكمة العمالية بأبوظبي، بالجهود التي يبذلها كل العاملين بالمحكمة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن إنشاء المحكمة العمالية في أبوظبي، ساهم في تعزيز البيئة الاجتماعية.

ولفت إلى أن المحكمة العمالية بأبوظبي تتولى النظر في القضايا العمالية، حيث إن النزاع بعد أن يتقدم به العامل، يتم تقييده دون أي رسوم قضائية، ثم يقوم محضرو الدعوى بإعلان المدعى عليه بالجلسة المحددة قبل إحالة الملف لاحقاً إلى الدائرة المختصة.

وأشار المستشار القانوني بنجامين برغر، إلى أن المحكمة العمالية في أبوظبي، عكفت خلال عام 2018 على إدخال تعديلات في نظام عملها شملت جميع الدوائر المرتبطة بها، حيث تم زيادة عدد الدوائر العمالية الكلية إلى 3، بدلاً عن واحدة، والدوائر العمالية الجزئية من 5 إلى 10 دوائر، وزيادة دوائر الاستئناف العمالي من دائرتين إلى 3 دوائر، والتنفيذ من دائرة واحدة إلى دائرتين، فضلاً عن إنشاء دائرتين بمركز «توافق» التابع لوزارة الموارد البشرية والتوطين، للنظر في الأوامر المستعجلة، المتعلقة بإصدار أوامر إعادة جواز السفر للعامل وأوامر لشركات التأمين وغيرها، ودائرتين بمركز «توافق» للبت في نزاعات عمال الخدمة المساعدة بشكل سريع.