شرطتا أبوظبي وعجمان تطيحان بعصابتي "جوائز الاتصالات"

المصدر: البيان الإلكتروني

أطاحت شرطتي أبوظبي و عجمان بعصابتيّ "الفوز بجوائز الاتصالات القـيّمة"، تستخدمان أساليب خادعة، للاستيلاء على أموال الضحايا في مناطق مختلفة بالدولة.

ويتألف أفراد العصابتين من 24 آسيوياً، ولهم مزايا وظيفية، مثل المسكن والمأكل والمشرب، وأدوات النصب، و تدريبهم على أساليب #الاحتيال عبر #الهواتف_المتحركة.

وتمنح العصابة الأولى أفرادها نِسباً مئوية بفوائد، مقابل ما يسلبونه من عمليات الاحتيال، فيما تصرف الثانية دخلاً شهرياً للفرد يبلغ (1200 درهم). واعترف جميع الجناة بالاشتراك في الجريمة بتخطيط مسبق، وتوزيع الأدوار بينهم، وإعادة بيع الأرصدة الهاتفية للضحايا، بمبالغ تقـلّ عن أسعارها الحقيقية.

وتم إحالتهم والمحرّزات إلى الجهات القضائية، استكمالاً لبقية الإجراءات القانونية.

ودعت شرطة أبوظبي إلى عدم الاستجابة للمكالمات والرسائل الهاتفية والإلكترونية، التي تروّج للعروض والمكاسب الوهمية، والإبلاغ عن أية اتصالات مشبوهة.