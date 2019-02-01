محاكمة عصابة سرقت 265 ألف درهم من سيارة نقل أموال

المصدر: دبي- رامي عايش

باشرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي، أمس، محاكمة عصابة أفريقية، هاجمت سيارة نقل أموال بالفؤوس والسكاكين، واعتدت على سائقها وحارس أمنها وموظف آخر، وسرقت منهما 265 ألف درهم، أثناء استلامها من إحدى شركات الصرافة الكائنة في منطقة المحيصنة الثانية.

وأظهرت تحقيقات النيابة، أن أفراد العصابة البالغ عددهم 9 أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 22 عاماً و35 عاماً، وأحدهم هارب، استغلوا انشغال مشغلي سيارة نقل الأموال، باستلام حصيلة عمل شركة الصرافة في ذاك اليوم، الذي كان في شهر يوليو الماضي، فاعترضوا طريقهم أثناء العودة إلى السيارة، وهاجموهم بالأسلحة البيضاء المذكورة.

واعتدوا عليهم، قبل أن يتمكنوا من سرقة حقيبة الأموال التي استلموها لتوهم من إدارة فرع الشركة، ويفروا من المكان بسيارة كانت تنتظرهم في المكان، بعد إتلاف الإطار الأمامي لمركبة «النقل» بواسطة سكين، فيما تم نقل المجني عليهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

كما دلت كاميرات المراقبة، بعد مراجعتها من قبل الشرطة، التي حضرت إلى المكان بعدما سمعت جرس الإنذار الخاص بفرع شركة الصرافة، أن المتهمين كانوا يراقبون المكان قبل تنفيذ الجريمة.

أقوال الشرطة

ووفق أقوال شرطي في تحقيقات النيابة العامة، فقد تم العثور على الحقيبة المسروقة فارغة على بعد 500 متر من مسرح الجريمة، وأن عملية البحث والتحري عن الجناة، دلت على أنهم استخدموا لوحة سيارة مسروقة من الشارقة، وثبتوها على السيارة التي استخدموها في الهروب من المكان، وأنهم يقطنون في إمارة عجمان، ليصار إلى إلقاء القبض عليهم، بعد اتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة مع شرطة عجمان.

واعترف المتهمون لدى إلقاء القبض عليهم، أن المتهم الهارب، هو من خطط لتنفيذ الجريمة، لكونه كان يعمل حارس أمن في المنطقة ذاتها، ولديه معلومات عن أماكن وأوقات حضور سيارات نقل الأموال.

مشيرين إلى أنهم حضروا إلى المنطقة قبل أسبوعين من تنفيذ الجريمة، واشتروا سلاحاً أبيض لهذا الغرض، وفي يوم الواقعة، اجتمعوا في إمارة الشارقة، ووزعوا الأدوار في ما بينهم، قبل أن يحضروا إلى مسرح الجريمة بسيارتين، وينفذوا جريمة السرقة، وفق ما خططوا لها.