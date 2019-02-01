الحبس والإبعاد لـ 4 عرب سرقوا 130 ألف درهم من مركبة

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

حكمت محكمة جنايات عجمان، بالحبس شهرين، والإبعاد عن الدولة بعد انتهاء فترة العقوبة، على 4 أشخاص من الجنسية العربية، قاموا بسرقة مبلغ 130 ألف درهم من أحد عملاء البنوك في عجمان.

وذلك بعد خروجه من أحد البنوك ومتابعته وانتظار نزوله من المركبة ودخوله إلى أحد المحال التجارية، وبعدها قاموا بسرقة المبلغ من داخل السيارة ولاذوا بالفرار من موقع الحادثة.

وتعود تفاصيل القضية، إلى تقديم الشاكي بلاغاً للشرطة، يفيد بتعرضه لسرقة 130 ألف درهم من داخل مركبته، وذلك بعد خروجه من البنك، وحين استوقف المركبة لشراء بعض الأغراض من محل تجاري في منطقة الجرف الصناعية، لم يقم بقفل باب المركبة، وكان يضع المبلغ على الكرسي الأمامي.

وتحرك على الفور رجال التحريات إلى موقع الحادثة، وتم التعرف إلى هوية المتهمين الـ 4، من خلال كاميرات المراقبة بموقع الحادثة، وتم القبض عليهم، قبل محاولتهم مغادرة الدولة، وأقر المتهمون بعملية السرقة.