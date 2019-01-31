عطب موقد طبخ يثير هلع طالبات «الظيت» برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة ــ البيان

قال اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي القائد العام لشرطة رأس الخيمة، إن غرفة العمليات بشرطة رأس الخيمة تلقت بلاغاً يفيد بوقوع عطب في موقد طبخ بمدرسة الظيت، تسبب في إحداث حالة من الخوف والهلع بين الطالبات، وعلى الفور تم انتقال جميع الجهات المختصة لمكان الحادثة، وتم إجراء اللازم وتبين من خلال المعلومات المبدئية أن الحادثة وقعت خلال احتفال ترفيهي للطالبات بالمدرسة.

وأكد النعيمي أن العطب أسفر عن بعض الإصابات البسيطة والإغماءات الخفيفة بين الطالبات نتيجة الخوف والهلع فقط، وتم التعامل معها، كما تم نقل بعض الحالات إلى المستشفى للاطمئنان أكثر عليها. كما أكد أن جميع الجهات المختصة باشروا مهامهم بكل احترافية كما قامت جميع الفرق المختصة بدورها على أكمل وجه.