عطب موقد طبخ في مدرسة الظيت للبنات برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – البيان

وقع عطب في موقد طبخ صغير اليوم في مدرسة الظيت الثانوية للبنات برأس الخيمة، بحسب ما أوضح اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة.

وقال اللواء بن علوان إن غرفة العمليات بشرطة رأس الخيمة تلقت بلاغ في تمام الساعة الواحدة و30 دقيقة ظهراً يفيد بوقوع عطب في موقد طبخ بمدرسة الظيت تسبب في إحداث حالة من الخوف والهلع بين الطالبات وعلى الفور تم انتقال جميع الجهات المختصة لمكان الحادثة وتم إجراء اللازم وتبين من خلال المعلومات المبدئية أن الحادثة وقعت خلال احتفال ترفيهي للطالبات بالمدرسة.

وأكد النعيمي أن العطب أسفر عن بعض الإصابات البسيطة والإغماءات الخفيفة بين الطالبات نتيجة الخوف والهلع فقط وتم التعامل معها، كما تم نقل بعض الحالات إلى المستشفى للإطمئنان أكثر عليها.

كما أكد بأن جميع الجهات المختصة باشروا مهامهم بكل احترافية كما قامت جميع الفرق المختصة بدورها على أكمل وجه بالتنسيق مع المنطقة التعليمية، منذ تلقي البلاغ وتم اخلاء المدرسة بالتعاون مع الدفاع المدني من جميع الطالبات وعودتهم الى منازلهم وانتهاء المهمة خلال وقت قصير من تلقي البلاغ وقد باشر فريق جمع الاستدلالات مهامه لمعرفة الأسباب الرئيسية للحادثة.