تخفي 4.5 كيلوغرامات مخدرات في «الطحين»

المصدر: دبي - رامي عايش

حاولت زائرة أفريقية إدخال نحو 4 كيلوغرامات ونصف الكيلوغرام مخدرات إلى الدولة عبر إخفائها في كيس طحين بحجة أنها مواد غذائية، وأنها استلمتها من عمتها المتواجدة في موطنها، لتسليمها إلى ابنتها المقيمة في الدولة.

وجاء في أمر الإحالة الذي نظرته الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي، أمس، أن الزائرة البالغة من العمر 28 عاماً جلبت وحازت مادتين مخدرتين، الأولى لمادة الماريجوانا وتزن 545 غراماً، والثانية لمادة القات وتزن 4 كيلوغرامات في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وحاولت إدخالها عبر مطار دبي.

إلا أن أفراد الجمارك اشتبهوا بحقيبتها لدى تمريرها على جهاز الكشف بالأشعة، وبتفتيشها تبين وجود كثافة غير طبيعية فيها، وعثر على كيس يحتوي على دقيق مطحون، مخلوطة فيه مادة عشبية وأوراق خضراء تم الاشتباه بها. وبسؤال المتهمة عن المضبوطات قالت بأنها تحوز مواد غذائية عبارة عن طحين وأوراق نباتات خضراء جلبتها من بلدها، وتحصّلت عليها من عمتها بغرض تسليمها إلى ابنتها المقيمة في الدولة، مدعية أنها «ليست على علم عمّا إذا كانت تحتوي على أية مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو أي مواد ممنوعة».