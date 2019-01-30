صدم صديقته بالدراجة فحاول قتله طعناً

المصدر: دبي ــ رامي عايش

أحالت النيابة العامة إلى محكمة الجنايات في دبي أمس شاباً خليجياً قالت إنه شرع عمداً في قتل أفريقي في منطقة النخيل مستخدماً سكيناً طعنه بها عدة مرات قاصداً إزهاق روحه، بعد تبادل الاعتداء فيما بينهما على خلفية «تعمد» المجني عليه صدم فتاة أوروبية بدراجته الهوائية، أثناء خروجها والمتهم وفتاة أخرى من نادٍ ليلي.

وأوضح الشرطي القائم بضبط المتهم، أنه ألقي القبض عليه بعد عدة ساعات في أحد الفنادق في منطقة عود ميثاء.

مشيراً إلى أنه بالاستفسار منه عن دوافع اعتدائه على المجني عليه، اعترف بأنه بينما كان خارجاً برفقة الفتاتين المشار إليهما في الدعوى من أحد النوادي الليلية متجهين إلى سيارته، تعمد المجني عليه صدم إحداهما، بواسطة الدراجة الهوائية التي كان يستقلها.

وهو ما دفعه إلى الاعتداء عليه، قبل أن يتبادلا الاعتداء الذي أخرج فيه المجني عليه سكيناً وطعنه بها في راحة يده، إلا أن المتهم أخذها منه وطعنه بها عدة طعنات «دفاعاً عن نفسه»، قبل أن يهرب من المكان بعد تجمهر الناس في مسرح الجريمة، تاركاً وراءه«صديقتيه» و المجني عليه الذي تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.