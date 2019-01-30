«أمن المدارس» في دبي تعيد طفل حضانة تائهاً لعائلته

المصدر: دبي - البيان

عثرت إحدى الدوريات التابعة لمبادرة «أمن المدارس» في شرطة دبي على طفل حضانة يبلغ من العمر 5 أعوام، يمشي بمفرده تائهاً في شارع عام بالمدينة العالمية حاملاً حقيبته المدرسية، وسلّمته إلى عائلته بعد التأكد والتحقق من هويتهم، واستدعاء مدرسة الطفل لوجود إهمال وتقصير من قبل مشرفة الحافلة التي نسيته على متنها.

وأكد العميد سعيد حمد بن سليمان آل مالك، مدير مركز شرطة الراشدية، رئيس مبادرة أمن المدارس، أن الدورية التابعة لمبادرة أمن المدارس اصطحبت الطفل إلى مركز شرطة الراشدية فور العثور عليه.

وعلى الفور تم التحقق من هوية الطفل من خلال حقيبته المدرسية، وتبين وجود إهمال من قبل مشرفة الحافلة المدرسية التي عملت على إنزال كل الطلبة من الحافلة ونسيته بمفرده على متنها، الأمر الذي دفعه للنزول من الحافلة والمشي في الشارع العام دون وجهة محددة إلى أن شاهده أفراد دورية أمن المدارس.

استدعت شرطة دبي مدير المدرسة ومشرفة الحافلة وسائقها وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ثم تواصلت مع عائلة الطفل وبعد التأكد والتحقق من هويتهم تم تسليمه لهم.