شرطة رأس الخيمة تنقذ مواطنين سقطا في منحدر جبلي عميق

المصدر: رأس الخيمة – البيان

أشاد اللواء علي بن علوان النعيمي القائد العام لشرطة رأس الخيمة بجهود فريق العمل بقسم الإنقاذ بإدارة المرور والدوريات بقيادة الرائد طارق أحمد الشرهان رئيس القسم والذي قاد مهمة الفريق وأشرف على مهمة إنقاذ المواطنان اللذان علقا مساء أمس، وسط جبال منطقة وادي البيح، في حفظ الأمن والاستقرار وهو ما تمكن الفريق من تحقيقه، ووصف هذه الجهود بأنها انجاز يضاف الى الانجازات التي حققتها شرطة رأس الخيمة في ضمان الاستعداد والجاهزية التامة لكل الأحداث الطارئة في سبيل تحقيق رضا الجمهور بالخدمات المقدمة وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية.

وأكد النعيمي، ان أداء الفريق قد اتسم بالاحترافية العالية في التعامل مع مختلف الظروف، متوجهاً بشكره وتقديره للفريق على جهوده في إنقاذ الأرواح وحماية الممتلكات بكل اقتدار وحكمة، مثنياً على إنجازهم للمهمة في وقت قياسي وبكل دقة وتفاني.

جاء ذلك في أعقاب نجاح فريق قسم الإنقاذ بشرطة رأس الخيمة من إنقاذ مواطنان مساء أمس، وتفصيلاً يشير العقيد أحمد الصم النقبي مدير إدارة المرور والدوريات بأن بلاغاً قد ورد لغرفة العمليات بالقيادة العامة عند تمام الساعة الرابعة مساء يوم الإثنين، يفيد بوجود شخصان عالقين في منحدر جبلي عميق في منطقة وادي البيح، وعليه تم انتقال فريق من قسم الإنقاذ بالتعاون مع الإسعاف الوطني للمكان المذكور، حيث تم العثور عليهما على عمق يصل نحو 50 متر، وبواسطة استخدام الحبال تم الوصول إليهما وإنقاذهما، وتقديم الإسعافات الأولية لهما والتأكد من استقرار حالتهما الصحية، وخلال المعلومات المبدئية معهما تبين بأنهم من سكان الإمارة وقد جاءا بهدف الترفيه والسياحة والاستمتاع بالأجواء.

ودعا العقيد أحمد الصم كافة أفراد الجمهور إلى ضرورة اتخاذ اشتراطات الأمن والسلامة وعدم المجازفة في الدخول إلى الأماكن الخطرة لعدم تعرضهم للمخاطر.