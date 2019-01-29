شرطة الشارقة تحذر من رسائل مشبوهة

المصدر: البيان الإلكتروني

حذرت القيادة العامة لشرطة الشارقة أفراد الجمهور من التعامل مع بعض الرسائل النصية المشبوهة التي تصل إليهم من مجهولين يدعون أنهم من موظفي البنوك بحجة أنهم يقومون بتحديث بياناتهم المصرفية.

وأوضحت الشرطة عبر حساباتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، أن المجهولون يطلبون من الأشخاص معلومات تتعلق بحساباتهم المصرفية وأرقام بطاقات السحب الخاصة بهم والأرقام السرية حيث يتم استغلال هذه المعلومات في الدخول إلى حساباتهم وسرقة أموالهم.

وتؤكد شرطة الشارقة استمرار متابعتها بيقظة تامة لهذه الجرائم وضبط مرتكبيها داعية عملاء البنوك الذين يتلقون مثل هذه الرسائل بتجاهلها تماما وعدم التعامل معها بأي صورة من الصور.