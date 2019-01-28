الحبس والغرامة والإبعاد لشخص سبّ موظفاً عبر «واتساب»

المصدر: عجمان- أسامة أحمد

قضت محكمة جنايات عجمان، بالحكم على المتهم (م، ب، م) آسيوي الجنسية، يبلغ من العمر 36 عاماً، بالحبس 3 أشهر والغرامة 5 آلاف درهم، والإبعاد عن الدولة بعد انتهاء فترة العقوبة، وذلك لقيامه بالسب والتهديد لموظف عربي الجنسية، يعمل في إحدى الشركات في عجمان، من خلال «واتساب».

وتفيد وقائع القضية، حسب ما جاء في أقوال الشاكي، أن المتهم قام بتهديده وسبه عبر برنامج التواصل الاجتماعي «واتساب»، وقام بإرسال رسائل صوتية له، تحتوي على ألفاظ تهديد وسب، منها سوف أقتلك، وأنت شخص حرامي، خلاف سبه الأديان، لعدم قيام الشاكي بالتوقيع للمتهم، على معاملة إنجاز عمل، دون الانتهاء منه. وسئل المتهم بمحضر جمع الاستدلالات، عن الاتهامات المسندة له، فاعترف أنه قال له هذه الألفاظ المنسوبة إليه، ولكنه لم يكن يقصد تهديده.