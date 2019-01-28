10 سنوات سجناً لآسيويين جلبا 18 كيلوغراماً موادَّ مخدرةً

المصدر: دبي-رامي عايش

أصدرت محكمة الجنايات في دبي أمس حكمين بالسجن 10 سنوات، ثم الإبعاد عن الدولة، والغرامة المالية 100 ألف درهم، بحق متورطين آسيويين في قضيتي جلب وحيازة مواد مخدرة بقصد الترويج يصل وزنها إلى نحو 18 كيلوغراماً.

في القضية الأولى، دلت التحقيقات النيابية على أن آسيوياً جلب وحاز 3 لفافات بلاستيكية تحتوي في داخلها على 5.8 كيلوغرامات ماريجوانا، موضحة أن «الناقل» حضر من موطنه عن طريق مطار دبي، وتم الاشتباه بحقيبته بعد عرضه على جهاز كشف الأمتعة حيث لوحظ وجود كثافة أسفلها، وبتفتيشها تم العثور على ثلاث قطع عشبية اللون ملفوفة بلاصق بني اللون تثير الشك حول حقيقتها.

«وبسؤال المتهم» عن محتوى الحقيبة أفاد بأنها مواد غذائية، قبل أن يتم تسليمه إلى الجهات الأمنية المختصة مع المضبوطات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لعرضه على النيابة والمحكمة.

اشتباه

وكشفت أوراق القضية الثانية عن إلقاء القبض على «المتهم» في ميناء راشد عند قدومه من موطنه، بعد الاشتباه بحقيبة أمتعته إذ بعرضها على جهاز فحص الأمتعة تبين وجود كثافة غير طبيعية فيها وبتفتيشها تم العثور على 8 قطع لمادة الحشيش المخدرة كانت مخبأة في قاع الحقيبة كما تم العثور على 4 قطع لمادة الحشيش المخدرة كانت مخبأة في قاع صندوق فليني جلبه المتهم، معه، وبتفتيش المتهم ذاتياً تم العثور بحوزته على شريط دوائي لعقار البرازولام يحتوي على 6 أقراص.

تحقيقات

وبسؤال المتهم بتحقيقات النيابة العامة أنكر تهمة جلب مادة الحشيش المخدرة مقرراً أنه جلب الحقيبة والصندوق بناء على طلب من شخص موجود في موطنه ليسلمها لشخص متواجد في الدولة من دون علمه بأن الأمتعة التي جلبها تحتوي على مواد مخدرة، فيما قرر أن أقراص عقار البرازولام يحوزها ويتعاطاها مع أقراص الترامادول بموجب وصفة طبية في بلده، منكراً تعاطيه أي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية داخل الدولة.