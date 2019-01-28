250 ألف درهم غرامة لآسيوي أرسل صورة زوجته عارية إلى أهلها

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أدانت محكمة نقض أبوظبي رجلاً من جنسية آسيوية بتهمة إرسال صور زوجته وهي عارية إلى شقيقها وأقاربها عبر برنامج التواصل الاجتماعي «الماسنجر»، وقضت بتغريمه مبلغ 250 ألف درهم.

وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم الشاكية (الزوجة) ببلاغ إلى الجهات المعنية، تتهم فيه زوجها بإرسال صور لها وهي عارية إلى شقيقها وأقاربها عبر برنامج التواصل الاجتماعي «الماسنجر»، لإعلامهم بأن ابنتهم تقوم بأعمال مخلة بالآداب، وعلى الفور تم استدعاء المتهم، وأحالت هاتفه المتحرك إلى المختبر الإلكتروني، لبيان ما إذا كان قد أرسل الصور من هاتف من عدمه، حيث أكد التقرير أن المتهم هو من أرسل الصور. وعليه، تمت إحالة المتهم إلى المحكمة الابتدائية، إذ طالبت النيابة العامة بمحاكمته.

وقضت محكمة أبوظبي الابتدائية بتغريم المتهم 250 ألف درهم مع الأمر بإبعاده إلى خارج الدولة، ومصادرة جهاز المتهم المستخدم في الجريمة وتحميله الرسوم، واستأنف المتهم هذا الحكم أمام محكمة استئناف أبوظبي، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد حكم الغرامة، وإلغاء تدبير الإبعاد.