حبس مستثمر 3 سنوات

المصدر: دبي- البيان

أصدرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي، أمس، بحبس مستثمر 3 سنوات، والإبعاد عن الدولة بعد انقضاء مدة الحكم، لإدانته بالشروع في الاستيلاء على مبلغ 5 ملايين درهم، من مجني عليه، بالاستعانة بالطرق الاحتيالية، بأن استغل امتلاكه للشركة المشار إليها في الدعوى، واتفق مع المجني عليه، على أن يقوم الأخير بتحويل أمواله (عائد صفقة بيع أحجار كريمة)، إلى حساب شركته المذكورة، تسهيلاً لتسليمه الأموال.

وقلّد المستثمر أختاماً رسمية، إضافة إلى أنه زور نموذج طلب توقيع بنكي، واحتج بمضمونهما أمام «البنك»، ليتمكن من إدخال شخص آخر كمخول بالتوقيع على الحساب، وبعد إيداع الأموال في حساب شركته، استغل صفته كمالك للشركة، بأن قام بإلغاء توقيع الشخص المذكور، بغرض الاستيلاء على الأموال.