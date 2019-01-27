جمارك رأس الخيمة تضبط 12 طائراً من فصيلة الحبارى مخبأ داخل إطار سيارة

المصدر: رأس الخيمة – البيان

ضبطت دائرة الجمارك برأس الخيمة عبر منفذ الدارة عملية إدخال 12 طائراً من فصيلة طيور الحبارى إلى الدولة بطريقة غير قانونية وبما يخالف اتفاقية التجارة الدولية الخاصة بالأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات الفطرية المعروفة اختصارا باسم "سايتس".

وكانت الطيور مخبأة في الإطار الإحتياطي أسفل السيارة.

وأشاد الدكتور محمد المحرزي مدير عام دائرة الجمارك برأس الخيمة بيقظة ضباط التفتيش الجمركي في منفذ جمرك الدارة والمهنية العالية في التصدي لكل محاولات التهريب الممنوعة والمقيدة، وخصوصاً الطيور التي يعد إدخالها خاضعاً لموافقات الجهات المختصة، تجنبا وحماية لبيئة دولة الإمارات من الأمراض التي قد تنتشر بسبب تلك الطيور.

وأوضح الدكتور المحرزي أن الدائرة تحرص على تطوير كوادرها البشرية خصوصا الفنية ممثلة في ضباط التفتيش الجمركي وإخضاعهم لبرامج تدريبية متخصصة في لغة الجسد والتفتيش الجمركي واستخدام الأجهزة المتطورة لكشف المهربين والمواد المهربة، مشيراً إلى أن يقظة المفتشين تؤكد الحس الأمني لضباط التفتيش والذي يأتي تطويره لديهم إيماناً من الإدارة العليا في الدائرة بأهمية ذلك كونهم صميم عمل الجمارك وبوابتها الاولى مع شركائها وعملائها.