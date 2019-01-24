الاستماع لشهود الإثبات في «قاتل صديقه» 6 فبراير

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

حدّدت محكمة الجنايات في دائرة محاكم رأس الخيمة بجلستها التي عقدت صباح أمس، جلسة 6 فبراير المقبل، لاستدعاء شهود الإثبات والاستماع إلى شهادة الطبيب الشرعي والطبيب النفسي، في قضية المتهم بقتل صديقه باستخدام أداة حديدية.

وشهدت جلسة المحاكمة، أمس، مطالبة أولياء الدم بالقصاص من المتهم بعد استدعائهم للاستماع إلى مطالبهم من القضية، حيث طالب محامي المتهم استدعاء شهود الإثبات ومناقشة تقارير الطبيب الشرعي والطبيب النفسي، خاصة وأن ظروف الحادثة تؤكد أن المتهم لم يكن في كامل قواه العقلية خلال ارتكاب الجريمة.

وتشير أوراق القضية التي تعود إلى وقت سابق من العام الماضي، إلى تلقي الجهات المختصة بلاغاً يفيد بوفاة شاب من الجنسية العربية داخل إحدى المزارع في رأس الخيمة، حيث تبين لفرق التحقيق وجود جثة المجني عليه إثر تلقيه ضربة قاتلة.