تأجيل النظر في مقتل شاب على يد سيدة عربية إلى 4 فبراير

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

أجلت محكمة العين صباح، أمس، النظر في قضية مقتل شاب عربي على يد عربية (ح.ع) في منطقة العين إلى 4 من فبراير المقبل، بعد عدم إحضار شهادة وفاة المجني عليه من قِبل النيابة العامة في العين، والتي طلبتها المحكمة في جلسة ديسمبر من العام الماضي.

وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام السيدة العربية (ح.ع) بقتل شاب عربي من نفس جنسيتها بدافع الانتقام. وفي السياق، نفت شرطة أبوظبي قيام السيدة العربية بإطعام أجزاء من جسد القتيل لعدد من العمال بعد قتله.

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