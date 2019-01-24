إصابة 5 عمال بتسرب غاز أدى لانفجار في كافتيريا بعجمان

المصدر: عجمان - البيان

أدى تسريب اسطوانة غاز ظهر أمس، في كافتيريا بمنطقة الراشدية في عجمان، إلى انفجار لحظي دون نشوب حريق، ما تسبب في أضرار، وأسفر عن وقوع خمس إصابات للعاملين في الكافتيريا تراوحت بين المتوسطة والبليغة.

وفي تفاصيل الحادثة أفاد المقدم مصطفى سلطان آل علي رئيس قسم المراكز بالإدارة العامة للدفاع المدني عجمان، بأن منصة الدفاع المدني بشرطة عجمان تلقت بلاغاً يفيد بسماع صوت انفجار في منطقة الراشدية، وعلى ضوء البلاغ هرعت مركبات الدفاع المدني مركز الرميلة وإسناد من مركز الإدارة والإسعاف الوطني، إلى موقع الحادث، وعند الوصول تبين تسريب غاز أدى إلى انفجار من دون اشتعال أسفر عن إصابات للموجودين في الكافتيريا، حيث تم نقلهم إلى مستشفى الشيخ خليفة بن زايد لتلقي العلاج.