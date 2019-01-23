إصابة 5 عمال بتسرب غاز أدى إلى انفجار في كافتيريا بعجمان

المصدر: عجمان: البيان

أدى تسريب أسطوانة غاز ظهر أمس، في كافتيريا بمنطقة الراشدية في عجمان إلى انفجار لحظي دون نشوب حريق، مما تسبب في أضرار وأسفر الانفجار عن وقوع خمسة إصابات للعاملين في الكافتيريا تراوحت بين المتوسطة والبليغة.



وفي تفاصيل الحادثة أفاد المقدم مصطفى سلطان آل علي رئيس قسم المراكز بالإدارة العامة للدفاع المدني عجمان، بأن منصة الدفاع المدني بشرطة عجمان تلقت بلاغاً يفيد عن سماع صوت انفجار في منطقة الراشدية، وعلى ضوء البلاغ هرعت مركبات الدفاع المدني بمركز الرميلة وإسناد من مركز الإدارة والإسعاف الوطني إلى موقع الحادث، وعند الوصول تبين أن تسريب غاز أدى إلى انفجار دون اشتعال أسفر عن إصابات للمتواجدين في الكافتيريا، حيث تم إسعافهم ونقلهم إلى مستشفى الشيخ خليفة بن زايد لتلقي العلاج اللازم.



وناشد المقدم مصطفى سلطان آل علي أصحاب المطاعم إلى العناية بأسطوانة والصيانة الدورية لها وللمواقد والأفران، والتأكد من طريقة التمديدات السليمة للغاز، وإحكام غلق الأسطوانة بعد الانتهاء من استخدامها وعدم القيام بتخزين الغاز داخل المطبخ، وضرورة تخزين الأسطوانة داخل خزنة محكمة الإغلاق وجيدة التهوية بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة، أو المواد القابلة للاشتعال أو الاحتراق، بالإضافة إلى عدم رمي أو دحرجة الأسطوانة، وضرورة ترك النوافذ مفتوحة للتهوية لتجنب أية تسريب يحدث.





