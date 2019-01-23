«التربية»: لجنة للوقوف على ملابسات وفاة طالب في عجمان

المصدر: دبي - البيان، عجمان - أسامة أحمد

شيعت عجمان بعد ظهر أمس جثمان الطفل خليفة مروان البلوشي - 7 سنوات - الطالب في مدرسة تأسيسية في عجمان، الذي توفي صباح أمس الأول، حيث تمت الصلاة عليه في جامع الروضة وووري جثمانه الثرى في مقبرة الجرف.

إجراءات قانونية

إلى ذلك، أعربت وزارة التربية والتعليم عن بالغ أسفها عن واقعة وفاة طالب من مدرسة تأسيسية في عجمان، متقدمة بأحر تعازيها إلى أسرة الفقيد، داعية الله أن يتغمده برحمته.

وقالت الوزارة في بيان صادر عنها أمس بخصوص واقعة الوفاة، إنها حريصة على اتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات الممكنة لضمان سلامة وأمن جميع أبنائها الطلبة والطالبات.

وأضافت الوزارة في بيانها: «تحقق القيادة العامة لشرطة عجمان في الواقعة، وشُكلت لجنة من النيابة العامة ووزارة التربية والتعليم، للوقوف على ظروف وملابسات الوفاة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة».

ملابسات

وفي السياق نفسه، أكد اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان أن التحقيق ما زال يأخذ مجراه لبيان سبب الوفاة والوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.

وتابع «إن الطفل توفي صباح أمس الأول في منزله، وتم إحالة الجثة للطب الشرعي بناء على أمر من النيابة العامة لمعرفة سبب الوفاة، وإن الشرطة قامت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الشأن».

وذكر أن الشرطة ليست الجهة المعنية بتشكيل أي لجنة بهذا الشأن.

ونفت شرطة عجمان في بيان أمس ما تداولته بعض وسائل الإعلام أو الجهات الأخرى عما نسب إليها بشأن تشكيل لجان من جهات حكومية رسمية للتحقيق حول ملابسات وفاة طفل في إمارة عجمان.

وتقدمت شرطة عجمان بخالص العزاء والمواساة إلى ذوي الطالب، سائلة الله العلي القدير أن يلهمهم الصبر والسلوان.

اللجنة الصحية

إلى ذلك، اجتمعت أمس في عجمان اللجنة الصحية التابعة لوزارة الصحة ووقاية المجتمع مع إدارة الصحة المدرسية التابعة لمنطقة عجمان الطبية للوقوف على ملابسات وفاة الطالب، وتم التأكد من أن جميع الإجراءات التي اتخذت في عمليات التطعيم كانت سليمة وفق متطلبات برنامج التطعيم الذي تقوم به إدارة الصحة المدرسية.

وقال حمد تريم الشامسي، مدير منطقة عجمان الطبية لـ«البيان»: إن إدارة الصحة المدرسية تقوم بصورة دورية بعملية التطعيم في المدارس الحكومية من خلال مختصين تابعين للصحة المدرسية وفق برنامج معين، مشيراً إلى أنه تم إجراء المتطلبات اللازمة قبل التطعيم.

ولفت إلى وجود رسالة موقع عليها ولي الأمر بأن الطفل بحالة جيدة قبل إجراء التطعيم وعليه تم تطعيمه مع جميع الطلبة الآخرين في المدرسة.

وذكر الشامسي أن الطفل أُحضر جثة هامدة إلى مستشفى الشيخ خليفة في عجمان عند الساعة السادسة من صباح أمس الأول، بينما أجري له التطعيم في اليوم السابق له، مشيراً إلى أنهم في انتظار تقرير الطبيب الشرعي بشأن سبب الوفاة.

وأعرب الشامسي عن حزنه لوفاة الطالب، مؤكداً أن برنامج التطعيم الذي تقوم به إدارة الصحة المدرسية يعد من أقدم البرامج الوقائية التي تنفذها وزارة الصحة ووقاية المجتمع من أجل حماية الأطفال من كافة الأمراض وتعزيز الصحة المدرسية.