التحقيق في ملابسات وفاة طفل في مدرسة بعجمان

المصدر: عجمان – نورا الأمير

تحقق القيادة العامة لشرطة عجمان في واقعة وفاة طالب من مدرسة تأسيسية في عجمان يدعى خليفة "7 سنوات" حيث تم تشكيل لجنة من النيابة العامة ووزارة التربية والتعليم، للوقوف على ظروف وملابسات الوفاة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، مقدمة تعازيها إلى أسرة الفقيد، داعية الله أن يتغمده برحمته.

وتحرص وزارة التربية والتعليم على محور سلامة أبنائها الطلبة والطالبات في كافة مراحلهم الدراسية واتخاذ الإجراءات التي تحفظ أمنهم، وتعتبر سلامتهم الأهم بالنسبة لها، فيما تناقلت مدارس محيطة خبر وفاة الطفل وسادت حالة من الحزن الشديد، داعين له بالرحمة والمغفرة وأن يلهم الله ذويه الصبر والسلوان، مهيبين بالمجتمع المدرسي التوجه لتقديم واجب العزاء في الطفل الفقيد في مقر العزاء بمنطقة الرقايب في عجمان.



