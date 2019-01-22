يستخدم هوية غيره لزيارة نزيل

المصدر: الشارقة - نورا الأمير

لم يتوقع شاب آسيوي الجنسية أن مرافقته لزميله في العمل لزيارة أحد الموقوفين على ذمة قضية ستجعل منه متهماً في واقعة انتحال صفة الغير بعد أن استخدم هوية شخصية تعود لآخر أبرزها للشرطي المتواجد في السجن المركزي.

تعود تفاصيل الواقعة إلى مرافقة المتهم لأحد أصدقائه أثناء ذهابه لزيارة قريب له يقضي عقوبة في المؤسسات العقابية والإصلاحية في الشارقة، وعند دخولهما طلب الشرطي الموجود في الخدمة من المتهم إبراز هوية شخصية.

ولأنه يملك إقامة مؤقتة لمدة ستة أشهر بعد أن استفاد من مبادرة «احم نفسك بتعديل وضعك» التي أعلنتها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، قرر خوفاً أن يبرز هوية تعود لشخص آخر كانت معه، وبعد التدقيق بالبيانات المرفقة تبين أنها ليست له وعليه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه وتحويله إلى النيابة بتهمة انتحال صفة الغير.

وبمواجهة المتهم بما أسند إليه اعترف أمام الهيئة القضائية،عازياً تقديم الهوية التي كانت بحوزته إلى»الخوف الشديد"، قائلاً إن الهوية لزميله وتم استجوابه وقال إنه هو من أعطاه الهوية ولم يقم بسرقتها، وناشد المحكمة بالرأفة بحاله، وعليه تم حجز الدعوى للحكم بتاريخ 30 من الشهر الجاري.