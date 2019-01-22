يحبس مستأجراً لإرغامه على الإخلاء

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

قضت محكمة جنايات عجمان، بالحبس 3 أشهر، على المتهم (ف، ح،ع ) آسيوي الجنسية، يبلغ من العمر 53 عاماً، وذلك لقيامه بتغيير القفل الخاص بباب شقة مستأجرة لشخص عربي الجنسية.

بينما كان نائماً داخل الشقة، كما قام بفصل خدمة الكهرباء والماء، وإغلاق الباب، وذهب تاركاً المستأجر في نوم عميق، كما قضت المحكمة بإبعاده عن الدولة بعد انتهاء فترة العقوبة.

وتعود ملابسات القضية، حين قام المتهم الآسيوي بحجز حرية أحد الأشخاص من الجنسية العربية، في شقة مستأجرة من الآسيوي، بقيمة 3 آلاف درهم شهرياً، وطلب المستأجر من صاحب الشقة إحضار عقد الإيجار، وأجابه بأنه سوف يسلمه العقد خلال يومين.

وذلك بعد أن تسلم مبلغ قيمة إيجار شهر، ففوجئ المستأجر بانقطاع خدمتي الكهرباء والماء، كما أن باب الشقة أُغلق، وتم تغيير المفتاح، ولم يستطع الخروج من الشقة إلا بعد الاتصال بالشرطة، التي قامت بالاستعانة بحارس البناية، فقام بفتح الباب وخروج المستأجر.

وعليه، وجهت النيابة العامة، تهمة حجز حرية المجني عليه دون وجه قانوني، وذلك بإغلاق الشقة خلال نومه، وإتلاف قفل باب المسكن، وتهمة الدخول إلى مسكن المجني عليه، خلافاً لإرادته.