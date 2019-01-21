ينشر صورة فتاة على «الفيسبوك» فيتلقّى طعنات من شقيقها

المصدر: الشارقة - نورا الأمير

نظرت محكمة جنايات الشارقة، جريمة قتل نفذها (م - ف) 22 عاماً، وهو آسيوي الجنسية، ضد آخر، بتسديد طعنات نافذة في أماكن متفرقة من جسد ضحيته، إثر خلاف نشب بينهما، بعد أن نشر المجني عليه صورة لشقيقة المتهم على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، لتؤجل الهيئة القضائية الجلسة إلى 18 من فبراير المقبل، لاستدعاء شهود الإثبات، والاستدلال على عنوان أولياء الدم سواء بطلب القصاص أو العفو.

وأظهرت تحقيقات النيابة العامة، قيام المتهم بقتل زميله، نتيجة مشادة كلامية وشجار دار بينهما، ومثل المتهم أمام الهيئة القضائية، وواجهته بالتهمة المنسوبة إليه، حيث اعترف بقتل زميله بعد مشاجرة وقعت بينهما، مشيراً في إفادته، أنه كان واقعاً تحت تأثير المشروبات الكحولية، ولا يعي عدد الطعنات التي وجَّهها له.

وقال: إنهما كانا يجلسان في غرفة السكن، عندما حدثت المشاجرة، وأن المجني عليه هو من اعتدى عليه في بداية الأمر حيث تم ضبطه في المطار أثناء محاولته مغادرة الدولة، وذكر أن المجني عليه نشر صورة شقيقته على موقع فيسبوك، ما جعله يثور.

و تم التأجيل لـ 18 فبراير المقبل، لاستدعاء شهود الواقعة، والاستدلال على عنوان أولياء الدم.