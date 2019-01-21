تعب من المشي فسرق مركبة لإيصاله إلى بيته

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

قضت محكمة جنايات عجمان بالحكم، بحبس خليجي يبلغ من العمر 34 عاماً، وذلك لقيامه بسرقة مركبة تعود ملكيتها لشخص آخر، وذلك عندما وجدها في حالة تشغيل، ليركبها وتوصله إلى البيت، حيث قام بقيادتها أمام أنظار الجميع، ودهشة صاحب المركبة، الذي أخطأ بترك المركبة تعمل، ونزل ليقضي أمراً ما.

تفاصيل

وتعود تفاصيل القضية، إلى أن الشاكي أبلغ الشرطة بأن شخصاً ما قام بسرقة مركبته أمام ناظريه، وذهب بها دون عودة، وفي بداية الأمر تخيّل أنها مزحة من أحد أصحابه أراد أن يمازحه، إلا أنه بعد مرور الوقت، ساوره الشك، واتصل بالشرطة، وعند سؤال المتهم، أفاد بأنه بينما كان يمشي لمسافة طويلة على قدميه، وتعب من المسير، لمح أن صاحب المركبة توقف أمام مقهى في منطقة النعيمية، وترك المركبة في حالة تشغيل، فقرر قيادة المركبة للذهاب بها إلى منزله في إمارة أخرى، واعترف بالاتهام المسند إليه، ونظراً لظروف الواقعة وملابساتها، ولعدم وجود سوابق إجرامية على المتهم، خففت المحكمة الحكم، لتنزل العقوبة إلى الحد الأدنى.