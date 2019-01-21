3 عمال آسيويين يسرقون أسلاكاً كهربائية بمليوني درهم

المصدر: دبي - رامي عايش

أحالت النيابة العامة إلى الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي أمس، 3 عمال آسيويين سرقوا كابلات نحاسية وأبواب ألمنيوم وحديداً من أحد المصانع «المهجورة» بقيمة وصلت إلى نحو مليوني درهم. وأظهرت تحقيقات الشرطة بحسب ما جاء في أمر الإحالة أن المتهم الأول متورط بقضايا سرقة متشابهة بالأسلوب الإجرامي ذاته.

وسبق أن تم إبعاده عن الدولة وعاد إليها متسللاً، ليعترف بعد إلقاء القبض عليه بأنه في غضون سبتمبر الماضي أخبره شخص بوجود مصنع بابه بلا قفل أو حارس أو حتى عامل فيه، ومفتوح على الدوام، وسبق أن تعرض للسرقة، وأرشده إلى موقعه الكائن في جبل علي، فتوجّه إليه بمرافقة المتهم الثاني وسرقوا منه ألواح ألمنيوم وأسلاكاً كهربائية وحديداً وباعوها إلى المتهم الثاني في المنطقة الصناعية بالشارقة.