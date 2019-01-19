رسالة شكر لشرطة رأس الخيمة من أوروبيات بعد عملية إنقاذ

المصدر: رأس الخيمة - البيان

تلقت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة رسالة شكر وعرفان من قبل السائحات الأوروبيات، نظير ما قامت به الشرطة من إحترافية لأجل ضمان نجاح عملية إنقاذهن بعد أن ظلن طريق العودة في أحد جبال الإمارة في وقت سابق أثناء رحلتهم السياحية، وما قدموه من تعاون لافت وكبير عكس الصورة المشرفة لرجال شرطة رأس الخيمة.

وتقدمت السائحات بجزيل الشكر على الجهود التي بذلها هؤلاء الرجال في سبيل إسعادهن وتقديم أفضل الخدمات لهن وإنقاذهن من خلال الإسعافات الأولية.