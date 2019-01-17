حبس شاب خليجي صدم حافلة أثناء استعراضه بسيارة دفع رباعي

المصدر: دبي - البيان

أمرت النيابة العامة في دبي بحبس شاب خليجي 7 أيام على ذمة التحقيق في واقعة استعراضه بسيارة ذات دفع رباعي، وتعريض حياة الآخرين للخطر، والتسبب بحادث صدم حافلة كانت متوقفة في أحد الشوارع الخلفية بمنطقة مردف، كما طلبت التقارير الفنية عن حالة المركبة من حيث التجهيزات غير الجوهرية، وأمرت باستدعاء الشهود لسماع أقوالهم.

وأشار المحامي العام الأول المستشار صلاح بوفروشه الفلاسي رئيس نيابة السير والمرور بدبي إلى ورود بلاغ إلى النيابة من مركز شرطة الراشدية؛ مفاده تورط شاب خليجي 20 سنة في الاستعراض بمركبة ذات دفع رباعي بصورة خطرة، والتسبب بحادث صدم حافلة متوقفة بأحد الشوارع الداخلية لمنطقة مردف.

وباشرت النيابة على الفور تحقيقاتها، بمعرفة نورة الرئيسي وكيل نيابة أول، تحت إشراف ومتابعة رئيس النيابة، حيث أظهر شريط فيديو تم إرفاقه بملف الحادث، قيام المتهم بقيادة مركبة ذات دفع رباعي بصورة تشكل خطورة وإزعاجاً لمستخدمي الطريق وقاطني المنطقة السكنية، والتسبب في حادث صدم حافلة متوقفة على جانب الطريق.

وأكد المستشار الفلاسي، أن النيابة العامة أمرت بحبس السائق سبعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيق، بناءً على تعليمات المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي، بضرورة عدم التهاون مع مثل هذه السلوكيات المخالفة لأحكام وقوانين السير والمرور، والمطالبة بأقصى العقوبات المقررة قانوناً.