ضبط قاتل زوجته طعناً بالسكين في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

ضبطت شرطة أبوظبي، شخصاً قتل زوجته، طعناً بالسكين في أبوظبي، إثر خلافات أسرية بينهما.

وذكرت مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية في قطاع الأمن الجنائي، أنها أنهت تحقيقاتها المبدئية بعد استكمال الإجراءات الأمنية، وأحالت الواقعة مع محرزاتها إلى النيابة العامة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية.

وأعربت شرطة أبوظبي عن أسفها لوقوع هذه الحادثة الأسرية التي خلّفت آثاراً سلبية، مشيرة إلى أهمية تحلّي الأزواج بالوازع الديني وروح المسؤولية والتعقّل في حل الخلافات العائلية، لافتة إلى أن مثل هذه الحوادث تنجم عنها تفكك كيان الأسرة، ودمارها بما يؤثر سلباً في المجتمع وأفراده.

ودعت إلى أهمية ضبط السلوك الفردي بين الأزواج، واتباع الطرق السلمية القائمة على النقاش البنّاء في حل الخلافات، وإعلاء قيم ثقافة الحوار الهادئ والتشاور داخل الأسرة للوصول إلى صيغ مشتركة قبل تصاعد الخلافات، وتفاقمها دون مبررات، وذلك كي تكون العلاقة مبنية على الاحترام والتقدير المتبادل مهما كان الخلاف وحجمه بين الزوجين.