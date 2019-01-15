مدني أم القيوين يسيطر على حريق بمستودع في الصناعية القديمة

المصدر: أم القيوين - عصام الدين عوض

تمكنت فرق الإطفاء التابعة لإدارة الدفاع المدني بأم القيوين، من السيطرة على حريق اندلع في أحد المستودعات بالمنطقة الصناعية القديمة بأم القيوين، دون أن يسفر الحادث عن إصابات بشرية تذكر .

وتلقت غرفة العمليات بلاغاً عند الساعة 11:00 مساء أمس، يفيد باحتراق مستودع، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء والاسعاف إلى موقع الحادث، وتم إخلاء المستودع والمنطقة المجاورة له من القاطنين بها وبلغ عددهم 80 شخصا، وإخماد النيران والسيطرة على الحريق وتم تبريد الموقع وتسليمه للجهات المختصة بالإمارة، لاستكمال الإجراءات اللازمة

وقال المقدم الدكتور سالم حمد بن حمضه مدير إدارة الدفاع المدني بأم القيوين أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد النيران والسيطرة على الحادث دون تسجيل أي إصابات بشرية وأن فرق الإطفاء تعاملت مع الحادث بكل دقة واحترافية عالية مؤكداً أن انجاز المهمة ناتج عن تعاون مع شرطة أم القيوين والهيئة الاتحادية للكهرباء والماء .وأشرف على الحادث الرائد عبدالله صالح الفلاحي رئيس قسم المراكز والنقيب يوسف عبدالرحمن مدير مركز المدينة والنقيب راشد جاسم ضابط مركز الابرق

مدني أم القيوين يسيطر على حريق بمستودع في الصناعية القديمةhttps://t.co/v6ejGyTwtk#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/kNqHvTPyqu — صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 15, 2019