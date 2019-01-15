إصابة رجل وسيدة قفزا من بناية في عجمان إثر حريق

المصدر: عجمان - البيان

نشب حريق في بناية سكنية في منطقة النعيمية 2 بعجمان، أمس، أسفر عن إصابة سيدة آسيوية نتيجة قفزها من الطابق الأول وإصابة رجل عربي قفز من الطابق الأول للنجاة من الحريق.

في حين تمكنت فرق الإنقاذ بالإدارة العامة للدفاع المدني عجمان، من إنقاذ أسرة مكونة من 7 أشخاص بـ«السنوكر».

وقال المقدم رائد عبيد الزعابي نائب مدير إدارة المراكز في شرطة عجمان، تلقت منصة الدفاع المدني بشرطة عجمان، بلاغاً عصر أمس، يفيد بنشوب حريق في إحدى البنايات السكنية في منطقة النعيمية، وأخلت سيارات الدفاع المدني والإنقاذ والإسعاف الوطني البناية من السكان، وتمت السيطرة على الحريق. وأوضح أن السيدة الآسيوية ألقت طفلها ( 3 سنوات) من الدور الثاني فالتقطه أحد المارة، ثم قامت بإلقاء نفسها، كما قام رجل عربي، بإلقاء نفسه من الدور الأول.