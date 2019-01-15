اتهام 4 أشخاص بسرقة بضاعة للوازم التدخين

المصدر: أبوظبي ـ موفق محمد

نظرت محكمة جنايات أبوظبي، في جلستها أمس، قضية 4 أشخاص من جنسية عربية، بينهم امرأة، تتهمهم النيابة العامة، بسرقة بضاعة من محل لبيع لوازم التدخين، بعد اعتدائهم على الموظف المسؤول وتقييد حركته.

وبسؤال هيئة المحكمة للمتهمين حول التهم المسندة إليهم أنكروها، وأفاد المتهم الأول بأن لديه شركة متخصصة في بيع مستلزمات التدخين، وأنه في يوم الواقعة، ورد إليه اتصال من صاحب المحل (الشاكي)، يطلب منه توريد بضاعة إلى محله، مقابل حصوله على مبالغ مالية بقيمة البضاعة المسلمة.

وسلّم المتهم هيئة المحكمة مستندات متمثلة في فواتير، أشار إلى أنها تثبت أن البضاعة محل الاتهام تعود إليه، موضحاً في الوقت نفسه، أن باقي المتهمين ليس لديهم أي دخل في القضية.