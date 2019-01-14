«لصوص المواشي» في قبضة شرطة أبوظبي

سقطت عصابة سرقة مواشي مكونة من 7 لصوص آسيويين في العين بقبضة شرطة أبوظبي. وأفاد العقيد مبارك سيف السبوسي، مدير مديرية شرطة منطقة العين، بأن المديرية تلقت عدة بلاغات من ملاك المزارع والعزب تفيد بتعرض مواشيهم للسرقة من قبل أشخاص مجهولين، وعلى الفور تمت عملية التحري من قبل فريق البحث والتحري من مركز شرطة سويحان الذي تمكن من الإطاحة بالعصابة في وقت قياسي.

وأوضح بأن اللصوص اعترفوا خلال استجوابهم بأنهم تخصصوا في سرقة المواشي، وكانوا يخططون منذ فترة طويلة لتنفيذ جريمتهم، باتباع أسلوب رصد ومراقبة المزارع والعزب التي ينوون سرقتها. وتطرق العقيد السبوسي إلى جهود شرطة أبوظبي في توعية الأفراد وحثهم على حماية ممتلكاتهم وخاصة ملاك وأصحاب العزب.