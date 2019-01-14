عام حبساً وغرامة 10 آلاف درهم لمضرم النار بمركبة

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

قضت محكمة جنايات عجمان بالحكم على شاب خليجي (29 عاماً)، بحبسه سنة وتغريمه 10 آلاف درهم، لإضرامه النار عمداً في مركبة مواطن داخل مسكنه في عجمان وتعديه على المنزل وإتلاف الأسلاك وكاميرات المراقبة التابعة للمنزل، بحجة مطالبته المواطن بمبلغ 60 ألف درهم سلّمها له بغرض الاستثمار في محفظة مالية لجني أرباح مضاعفة المبلغ، ولم يتحقق الأمر.

وتشير حيثيات القضية بورود بلاغ إلى الشرطة يفيد بوجود حريق في منزل أحد المواطنين عند الساعة الواحدة والنصف صباحاً، وعليه تحركت دورية الشرطة إلى مكان البلاغ حيث تبيّن اشتعال نار في مركبة من نوع رنج روفر، وبسؤال المتهم في التحقيقات اعترف بالاتهام بأنه حرق المركبة، بعد أن أتلف كاميرات المراقبة خارج المنزل ودخل ويحمل معه البترول الذي سكبه على المركبة ثم أشعل النار، وبعدها اتصل بالشرطة وأخبرهم بالواقعة، لأنه يطالب المواطن بمبلغ 60 ألف درهم سلّمها له قبل شهرين لكي يقوم باستثمار المبلغ ومضاعفته، إلا أنه لم يقم بذلك.