كاميرات المراقبة توثّق اعتداء سائق حافلة مدرسية على طفلة

المصدر: دبي - البيان

وثّقت كاميرات المراقبة في حافلة مدرسية واقعة اعتداء سائقها على طفلة عربية تبلغ من العمر 8 سنوات، مستغلاً خلوه بها داخل الحافلة.

وطالبت النيابةُ العامة، الهيئةَ القضائية في محكمة الجنايات، بإنزال أقصى عقوبة على السائق البالغ من العمر 33 عاماً، وإبعاده عن الدولة، بعد أن بينت أمس أمام «الهيئة» ظروف الواقعة.

ووفقاً للتفاصيل، فإن والدة الطفلة تفاجأت لدى نزول المجني عليها بأنها في حالة غير طبيعية، وترغب في الحديث معها، ولما سألتها عن سبب ذلك، بأن السائق تحرش بها، واستغل ضعفها وعدم إدراكها.

كما جاء في أمر الإحالة أن والدة الطفلة توجهت في اليوم التالي إلى مدرسة ابنتها، وطلبت من الإدارة مشاهدة كاميرات المراقبة في الحافلة، بعد أن أخبرتهم بالواقعة، حيث كشفت الكاميرات جلوس المتهم بجانب الطفلة، أثناء تواجدها في الحافلة لوحدها، وتحرشه بها.

وذكرت الطفلة خلال الاستئناس بأقوالها في التحقيقات، بأنها صعدت إلى الحافلة قبل صعود الطلبة، وكان السائق في داخلها، قبل أن يحضر إليها.