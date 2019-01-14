ضبط 13 كيلو غرام كوكايين وصلت إلى الدولة عن طريق «الترانزيت»

المصدر: دبي - رامي عايش

أحالت النيابة العامة، إلى محكمة الجنايات في دبي، أمس، عربياً في نهاية عقده الخامس من العمر، بتهمة الاشتراك مع آخرين هاربين بنقل نحو 13 كيلو غرام كوكايين عن طريق «الترانزيت»، من دولة أمريكية جنوبية إلى دبي، ومن ثم إلى دولة عربية.

وشهد شرطي في تحقيقات النيابة، بورود معلومات إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تفيد باستلام مخلص جمركي في إحدى شركات الشحن في منطقة بر دبي، أوراقاً خاصة بالحاوية التي كانت تحتوي على تلك الكميات المضبوطة من الكوكايين، والموجودة في ميناء جبل علي، ويشتبه بأنها تحتوي على مواد مخدرة بكمية كبيرة.

مشيراً إلى أنه بعد البحث والتحري، وتأكد صحة تلك المعلومات، سارعت الجهات الأمنية المختصة إلى ضبط المخلص الجمركي المشار إليه في أوراق الدعوة، وباستجوابه، أقر باستلامه أوراق التخليص أثناء وجوده في «الميناء»، من أجل تخليص إجراءات الحاوية، مقابل ألفي درهم.

وأضاف الشاهد، أنه بالانتقال إلى الميناء، بحضور أفراد من الجمارك والإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، وبالاستعانة بالكلاب البوليسية، تم العثور على الحاوية، وفي داخلها كميات كبيرة من الكوكايين، كانت مخبأة داخل براميل كرتونية، لافتاً إلى أن الجناة حاولوا تخليص الحاوية على أنها براميل أصباغ.