«جمارك دبي» تحبط تهريب 5 ملايين حبة «كبتاجون» في مركز جبل علي وتيكوم

المصدر: دبي - البيان

ضبط قسم التفتيش في دائرة جمارك دبي قبيل نهاية 2018 بالتعاون والتنسيق مع عدد من الإدارات الجمركية في الدائرة 5 ملايين حبة كبتاجون في مركز جمارك جبل علي وتيكوم.

حيث بدأت فصول القصة من عملية الرصد للشحنة التي استهدفتها الضبطية من متابعة فريق عمل شكلته إدارة الاستخبارات الجمركية والاستفادة من دور مكتب «الريلو» في جمارك دبي الذي يقوم بدور مهم في هذا الشأن من خلال شبكة اتصالاته اليومية المتعددة مع المكتب الإقليمي لتبادل المعلومات بالشرق الأوسط بمقر منظمة الجمارك العالمية ببروكسل ومع المكاتب المماثلة المنتشرة في أنحاء العالم بدراسة وتحليل المعلومات عن القضايا الجمركية وتمرير وتبادل التحاذير والاخباريات وعلى رأسها قضايا تهريب المخدرات.

متابعة

وكانت المعلومات التي أرسلها مكتب «الريلو» بالدائرة تفيد عن ضبطية مخدرات جرت في دولة مجاورة، حيث تشكل فريق العمل من إدارة مراكز جبل علي الجمركية وإدارة الاستخبارات الجمركية وإدارة الدعم الفني، ومن خلال دراسة الضبطية التي أرسلها مكتب «الريلو» توصل فريق العمل إلى ضرورة تتبع شحنة تجارية مماثلة قادمة إلى دبي في حاوية تحمل مكائن وقطع غيار سيارات من دولة عربية لا يأتي منها عادةً هذا النوع من البضائع، وتابع فريق العمل الحاوية من خلال «النظام الذكي لمتابعة السفن» الذي أطلقتهُ جمارك دبي لتتبع الشحنات المشتبه بها قبل وصولها إلى دبي.

ما استدعى تحويلها إلى ساحة تفتيش الحاويات ليتم تفتيشها بواسطة وحدة الكلاب الجمركية وفريق المهام الخاصة التابع لإدارة الاستخبارات الجمركية وضباط التفتيش الجمركي في مركز تفتيش جبل علي وتيكوم، حيث حددت الأجزاء وقطع الغيار التي يرجح احتواؤها على المواد المخدرة فتم تفتيشها بواسطة أجهزة تفتيش الطرود بالأشعة.

تمويه

وبرغم عمليات التمويه التي اتبعها المهربون عبر إحاطة المواد الممنوعة بمادة «الفايبر كربون» لمنع اكتشافها بواسطة أجهزة الكشف بالأشعة تمكن مفتشو جمارك دبي من العثور على الحبوب المخدرة بعد تفكيك القطع المشتبه بها.

وأظهر الفحص المبدئي لتلك الحبوب بواسطة المختبر المتنقل أنها حبوب كبتاجون يصل عددها إلى نحو 5 ملايين حبة ويبلغ إجمالي وزنها نحو 500 كيلوغرام، لتصل كمية الحبوب المخدرة التي تم ضبطها من قبل الإدارة منذ بداية العام 2018 إلى نحو 15 مليون حبة، علماً بأن عدد ضبطيات المخدرات التي نفذتها إدارة مراكز جبل علي الجمركية في 3 سنوات من العام 2016 إلى العام 2018 يبلغ 19 ضبطية أدت إلى ضبط نحو 225 مليون حبة مخدرة ونحو 51 كيلوجراماً من المواد المخدرة الأخرى.

منظومة

وقال أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي: تعمل كافة الإدارات الجمركية في الدائرة كمنظومة عمل متكاملة لحماية مجتمعنا من التجارة غير المشروعة وإحباط كافة المحاولات لتهريب المخدرات، وقد تمكنت جمارك دبي من التصدي بكفاءة عالية لمحاولة تهريب هذه الكمية الضخمة من الحبوب المخدرة بفضل اليقظة والحس الأمني المتقدم لضباط التفتيش الجمركي والتعاون والتنسيق التام بين الإدارات الجمركية في مكافحة تهريب المواد الممنوعة.