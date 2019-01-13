«ساعد»: الأنوار العالية خلال الضباب تؤدي إلى انعدام الرؤية

المصدر: أبوظبي - ماجدة ملاوي

حذّر العميد جمال العامري الخبير المروري والمدير التنفيذي لجمعية ساعد للحد من الحوادث السائقين من خطورة استخدام الأنوار العالية في المركبة، خلال تشكل الضباب، مؤكداً أن هذا الأمر يؤدي إلى اصطدام الضوء العالي بقطرات المياه الموجودة في السحب الضبابية المنخفضة على الطريق، ومن ثم ارتداد الضوء إلى السائق مرة أخرى ما قد يحجب الرؤية.

كما حذر العامري في تصريح لـ«البيان» مستخدمي الطرق خاصة الخارجية، والتي تشهد في هذه الأوقات من السنة تقلبات في الطقس وانتشاراً متفاوتاً للضباب، من استخدام الإشارات الأربعة التحذيرية «أضواء الخطر»، أثناء تشكل الضباب.

ضوابط

وقال: إن الإشارات التحذيرية الأربع في حال استخدامها خلال الضباب، تشكل خطراً على المركبات التي تكون في الخلف، حيث تشتت ذهن السائق في المركبة الخلفية، بحيث لا يمكن أن يحدد اتجاه المركبة التي أمامه، وبالتالي، قد تؤدي إلى حوادث خطرة.

وأوضح أن استخدام الإشارات التحذيرية الأربع، يجب أن يكون بضوابط وشروط، منها وجود خطر في نهر الطريق، مثل حادث أو جسم صلب، وبالتالي، يمكن للسائق أن يستخدم تلك الإشارات، مع الحرص على الوقوف التام على الجانب الأيمن من كتف الطريق، حتى لا يربك السائقين الآخرين.

و أكد العامري أهمية متابعة نشرات الطقس عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي قبل بدء الرحلة ومن ثم اتخاذ القرار بالقيام بالرحلة من عدمه وفقاً للظروف المناخية.

وأوضح أن بعض الطرق الخارجية شهدت خلال الأسابيع الماضية تشكل الضباب بشكل كثيف ومنها المنطقة الغربية مشيراً إلى أنه من المعروف أن الضباب يزداد كثافة في هذه الأوقات من العام ولغاية أبريل على مناطق متفرقة من الدولة وبشكل خاص في ساعات الصباح الأولى.

إرشادات

وكانت الداخلية قد عممت إرشادات وتعليمات القيادة أثناء الضباب تتضمن تخفيض السرعة وبشكل خاص في الطرق الخارجية وإذا كانت الرؤية متدنية ولا يمكن متابعة السير فمن المهم أن يتم إيقاف المركبة خارج الطريق بعيداً عن حركة السير.

كما تنص الإرشادات على ضرورة أن يتعامل السائق مع الطريق بحذر وحرص وانتباه واستخدام ضوء المصابيح المنخفض واستخدام ضوء مصابيح الضباب إذا كانت متوفرة في السيارة والاسترشاد بالعلامات الأرضية للطريق وبحد الطريق الأيمن وعدم الاسترشاد بخط منتصف الطريق.

كما دعت الإدارة السائقين إلى تجنب الضغط فجأة على الفرامل لتفادي الانزلاق خاصة في حال تراكم مياه الأمطار في بعض الطرق التي هطلت فيها الأمطار واستخدام ماسحات الزجاج وأنوار السيارات في حالة انخفاض الرؤية الأفقية مشيرة إلى أن الحوادث المرورية التي تقع تكون بسبب عدم الالتزام بتعليمات السلامة والمرور خلال تقلب الأحوال الجوية وإهمال بعض السائقين لهذه الأمور الضرورية التي تحافظ على سلامتهم وسلامة الركاب.