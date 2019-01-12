السيطرة على حريق مصنع في جبل علي بلا إصابات

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

سيطرت فرق الدفاع المدني بدبي على حريق شبّ في أحد مصانع إعادة تدوير البلاستيك في جبل علي في دبي بالقرب من الدوار رقم 7، والنجاح في احتوائه ومنعه من الانتشار في المنشآت المجاورة من دون تسجيل أية إصابات أو وفيات، فيما الخسائر اقتصرت على المادية.

شارك في عمليات الإطفاء ثلاث فرق رئيسية من ثلاثة مراكز، هي مركز جبل علي ودبي للاستثمار ودبي باركس، إضافة إلى آليات مختلفة من مراكز أخرى في مكافحة النيران، بحضور اللواء خبير راشد ثاني المطروشي مدير عام دفاع مدني دبي، ومساعد المدير العام لشؤون الإطفاء والإنقاذ العميد راشد خليفة الفلاسي.

وحسب بيان صادر من إدارة الدفاع المدني بدبي أفاد بأنه ورد بلاغ في تمام الساعة 9:21 من صباح أمس إلى غرفة العمليات، وتوجه على الفور فريق المكافحة بقيادة العميد راشد خليفة الفلاسي مساعد المدير العام لشؤون الإطفاء والإنقاذ لموقع الحادث ضمن مؤشر الوصول المعمول به.