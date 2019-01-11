فقدان وصفات طبية مخدرة من منشأة صحية بأبوظبي

تلقت دائرة الصحة - الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي- بلاغاً من إحدى المنشآت الصحية في أبوظبي عن فقدان نموذجين لوصفات طبية «مراقبة» تحمل رقمي: (7605039878 و7605039889).

وطلبت الدائرة من جميع المنشآت الصحية في إمارة أبوظبي الانتباه إلى الأرقام المتسلسلة الموجودة على نموذج الوصفة الطبية (المراقبة) والتدقيق على ما تم صرفه من أدوية، وفي حال وصول إحداها لأي صيدلية فإنه يمنع صرف الدواء، وإبلاغ ضابط الأدوية المخدرة أو قسم التفتيش في دائرة الصحة - أبوظبي عبر الرقم (02.4193648) أو البريد الإلكتروني cdreport@doh.gov.ae. أبوظبي - البيان