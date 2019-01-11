أمر بضبط وإحضار صاحب فيديو حبس أشخاص في قفص

المصدر: دبي ـ البيان

أعلن مكتب المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام الاتحادي، أمس، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة المختصة.

وصدر الأمر بضبط وإحضار صاحب فيديو حبس آسيويين داخل قفص طيور ليدفعهم لتشجيع المنتخب الوطني الإماراتي في مباراته لكرة القدم مع الفريق الهندي، باعتبار أن هذا المسلك جريمة معاقب عليها قانوناً في دولة الإمارات.

وأصدر مكتب النائب العام الاتحادي بياناً عن واقعة فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، جاء فيه:

«في شأن مقطع الفيديو الذي تم تداوله اليوم (أمس) على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر شخصاً يقوم بحبس أشخاص من الجنسية الآسيوية داخل قفص طيور ليدفعهم لتشجيع المنتخب الوطني الإماراتي في مباراته لكرة القدم مع الفريق المنافس وهو المنتخب الوطني لجمهورية الهند.

فقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة المختصة وصدر الأمر بضبط وإحضار صاحب الفيديو باعتبار أن هذا المسلك جريمة معاقب عليها قانوناً في دولة الإمارات العربية المتحدة.

فضلاً عن أنه لا يعبر عن قيم التسامح التي تربى عليها مجتمع الإمارات الذي يساوي بين الناس كافة، ولا يسمح بأي صورة من صور التفرقة بينهم إلا في ظل مبدأ تكافؤ الفرص واستحقاق الأفضل بالجهد والتميز بالعمل والمسلك».

وكانت القيادة العامة لشرطة الشارقة أعلنت أمس، الوصول إلى من قام بتصوير ونشر تلك الفيديوهات. وقالت عبر حساباتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي «‫تعقيباً على بعض الفيديوهات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تعكس صورة من صور التعصب الكروي غير المقبول، تؤكد القيادة العامة لشرطة الشارقة أنه قد تم الوصول لمن قام بتصوير ونشر تلك الفيديوهات.

والتي تتعارض مع القوانين المعمول بها في دولة الإماراتوإحالتهم للنيابة العامة لمتابعة التحقيق معهم، من منطلق أن تلك التصرفات لا تمثل العادات والتقاليد التي تربى عليها أبناء دولة الإمارات، وإن كانت على سبيل المزاح».