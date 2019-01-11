إنقاذ 4 شبان علقوا داخل مركبة محترقة إثر تعرضها لحادث سير

المصدر: الشارقة - البيان

تمكّنت دوريات المرور بشرطة الشارقة، بمعاونة دوريات الإسعاف الوطني والإنقاذ وقيادة جناح الجو بوزارة الداخلية، من إنقاذ أربعة شبان مواطنين وسحبهم خارج المركبة التي علقوا بداخلها واحترقت بالكامل، بعد تعرضها لحادث سير وقع ظهر أمس على شارع الإمارات بالشارقة باتجاه إمارة عجمان.

وكانت غرفة العمليات المركزية بشرطة الشارقة قد تلقّت بلاغاً بالحادث عند الساعة 1:45 ظهراً، إذ توجه على الفور عدد من دوريات المرور والإسعاف إلى الموقع، وشرعت في التعامل مع الحادث الذي وقع لمركبة كان يستقلها خمسة شبان في طريقهم إلى إمارة عجمان.

ونظراً إلى السرعة العالية التي كانت تسير بها المركبة، فقد انحرفت عن الطريق لتصطدم بالحاجز الأسمنتي إلى جانب الطريق وتتدهور عدة مرات.