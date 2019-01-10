شرطة الشارقة تنقذ أربعة شبان علقوا داخل مركبة محترقة

المصدر: البيان الالكتروني

تمكنت دوريات المرور بشرطة الشارقة بمعاونة دوريات الاسعاف الوطني والإنقاذ وقيادة جناح الجو بوزارة الداخلية من إنقاذ أربعة شبان مواطنين وسحبهم خارج المركبة، التي علقوا بداخلها والتي احترقت بالكامل بعد تعرضها لحادث سير وقع ظهر اليوم على شارع الإمارات بالشارقة باتجاه إمارة عجمان.

وكانت غرفة العمليات المركزية بشرطة الشارقة قد تلقت بلاغا بالحادث عند الساعة 1:45 مساء، حيث توجه على الفور عدد من دوريات المرور والإسعاف إلى الموقع وشرعت في التعامل مع الحادث الذي وقع لمركبة من نوع كامري كان يستقلها خمسة شبان من منسوبي الخدمة الوطنية في طريقهم الى إمارة عجمان، ونظرًا للسرعة العالية التي كانت تسير بها المركبة فقد انحرفت عن الطريق لتصطدم بالحاجز الأسمنتي الى جانب الطريق وتتدهور عدة مرات، مما أدى الى اشتعال النيران بها.

وأسفرالحادث عن وفاة أحد الشبان، بينما بقي زملاؤه عالقين بالمركبة المحترقة حتى وصول دوريات المرور والإسعاف والإنقاذ، التي تمكنت من محاصرة النيران وإخراج الشبان الخمسة العالقين بالمركبة، وهم في حالات تراوحت بين البليغة وعالية الخطورة.

وقامت وحدات الاسعاف بنقل الأربعة منهم على الفور الى مستشفى القاسمي بالشارقة، بينما تم استدعاء طائرة من جناح الجو بوزارة الداخلية لنقل أحد المصابين على جناح السرعة الى المستشفى نظرا لخطورة حالته، إلا انه فارق الحياة قبل وصوله إلي المستشفى.

وأهاب المقدم خالد الكي، نائب مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة الشارقة بالسائقين وخاصة الشباب، إلى ضرورة التقيد بقوانين وأنظمة المرور والالتزام بحدود السرعة المقررة على الطريق والانتباه والتركيز أثناء القيادة تفاديا لوقوع مثل هذه الحوادث الخطرة وما يترتب عليها من خطر على حياتهم وسلامتهم وحياة وسلامة السائقين ومستخدمي الطريق.