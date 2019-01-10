تغريم آسيوي 5 آلاف درهم صوّر فتاتين في مكان عام

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

قضت محكمة جنايات عجمان، بالحكم على المتهم (م، س ع) آسيوي الجنسية (28 عاماً)، بدفع 5 آلاف درهم غرامة، ومصادرة هاتفه النقال، وذلك لقيامه بالاعتداء على خصوصية فتاتين آسيويتين، كانتا تتسوقان في السوق الصيني في عجمان، وقيامه بتصوير مقاطع فيديو لهما من زوايا مختلفة، وفي أكثر من محل داخل السوق.

تفاصيل

وتشير واقعة الدعوى، وفق إفادة الشاكيتين، بأن المتهم لا تربطه بهما صلة ولا يعرفانه، وأثناء تجوالهما في السوق الصيني، قام بتصويرهما في مواقع مختلفة دون موافقتهما، وذكرت الشاكية الأولى، أن صديقتها أخبرتها بأن هنالك شخصاً يقوم بتصويرهما، وذهبت إليه وطلبت منه هاتفه، وعند فتحته، رأت 7 مقاطع فيديوهات لهما.

اعتراف

واعترف المتهم في تحقيقات النيابة العامة، بأنه كان يصور المحال التجارية، وتصادف وجود الفتاتين داخل السوق، وشملهما التصوير، ولم يقصد تصويرهما.