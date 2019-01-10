تأجيل النظر في مقتل شاب على يد عربية إلى 23 الجاري

المصدر: العين - جميلة إسماعيل

أجّلت محكمة العين، صباح أمس، النظر في قضية مقتل شاب عربي على يد السيدة العربية (ح.ع) في منطقة العين إلى 23 من الجاري.

وذلك بعد عدم إحضار شهادة وفاة المجني عليه من قِبل النيابة العامة في العين، والتي طلبتها المحكمة في جلسة ديسمبر من العام الماضي، إضافة إلى عدم حضور محامي المتهمة.

يُذكر أن شرطة أبوظبي نفت سابقاً قيام السيدة العربية بإطعام أجزاء من جسد القتيل لعمال بعد قتله، ودعت كل أفراد المجتمع ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام إلى عدم نشر وتداول الأخبار غير الصحيحة، وضرورة تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وانتظار البيانات المعتمدة الصادرة عن جهات الاختصاص قبل الإقدام على نشر مثل هذه الأخبار التي تضرّ بالأمن المجتمعي.