يفتعلان حادثاً مرورياً للاستفادة من التأمين

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

قضت محكمة جنايات عجمان بالحكم بتغريم شابين خليجيين 1000 درهم من كل واحد منهما؛ وذلك لافتعالهما حادثاً مرورياً بين مركبتيهما وأبلغا الشرطة عن وقوع الحادثة بغرض استغلال ذلك في إجراءات التأمين وإصلاح المركبتين على حساب شركة التأمين.

وتشير واقعة القضية إلى أن المتهمين قاما بافتعال حادث مروري وأبلغا الشرطة وعند وصول دورية الشرطة إلى موقع الحادثة تبين أن الحادث مفتعل، وأن الضربات غير مطابقة في المركبتين، وأن الضربة على المركبة المتضررة قديمة ولا تناسب مع ما إذا تسببت بها المركبة المتسببة، وأن صاحب المركبة المتضررة قام بكسر الصدام الأمامي ليزيد من حجم الأضرار.

وعند سؤال شاهد الضبط في تحقيقات النيابة العامة قرر بأنه انتقل إلى موقع الحادثة وفق البلاغ الوارد للشرطة وعند معاينته المركبتين تبين أنه حادث مفتعل ولا توجد صدمات متطابقة على المركبتين وأنه وجد ضربة قديمة لدى المركبة المتضررة بأسفل مقدمة المركبة وقام قائدها بإتلاف المقدمة كي يطمس الضربات ويزيد الأضرار في الأسفل.