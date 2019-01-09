آسيوية ترشد عصابة لسرقة وقتل شريكتها في السكن

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

طالبت النيابة العامة في محكمة جنايات أبوظبي، في جلسة أمس، بمحاكمة 5 متهمين من بينهم امرأة جميعهم من الآسيويين، بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، لضلوعهم في قتل فتاة آسيوية عمداً وسرقة أموالها ومصوغاتها وهاتفها المحمول.

وتفصيلاً، طالب ممثلا النيابة خلال مرافعتهما بالجلسة، بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين الخمسة، لارتكابهم تهمة القتل العمد، والسرقة.

وأشارا خلال مرافعتهما إلى توافر الركن المادي والمعنوي في جريمة القتل العمد، حيث إن المتهمين الأربعة قدموا من إمارة أخرى إلى إمارة أبوظبي، في تاريخ الواقعة بعد أن أرسلت لهم شريكتهم موقع الشقة عبر تطبيق واتساب، وعقب وصولهم أسفل البناية المقصودة تواصلوا معها فطالبتهم بالانتظار حتى تنام المجني عليها، وبعد أن نامت اتصلت بهم للصعود وسرقة الضحية.

وأظهرت اعترافات المتهمين التي سردتها النيابة خلال مرافعتها، أن المتهمة أخبرت المتهم الثالث بأن شريكتها في السكن تمتلك المال والمجوهرات، ويمكن سرقتها للخروج من ضائقته المالية، وقامت بفتح باب الشقة وأرشدتهم عن مكان نوم المجني عليها.

وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 16 يناير الجاري، للسماح لدفاع المتهم الرابع بالاطلاع على مرافعة النيابة العامة والتعقيب عليها.