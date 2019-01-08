سنة حبساً لمنتحل صفة رجل أمن

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

قضت محكمة جنايات عجمان، بالحكم على المتهم (ب - ج)، آسيوي الجنسية، يبلغ من العمر 27 عاماً، بالحبس سنة والغرامة عشرة آلاف درهم، وذلك لانتحاله صفة رجال الأمن، والسرقة بالإكراه وشرب الخمر.

تفاصيل

وتشير واقعة الدعوى، ومن تحقيقات النيابة العامة، إلى أن الشاكي، بينما كان يسير بعد أن أغلق محله التجاري في المنطقة الصناعية الجديدة في عجمان، تم إيقافه في الطريق من قبل شخصين يقودان مركبة خاصة، وأخبراه بأنهما من رجال التحريات، وطلبا منه إثبــات الهوية، ثم طلبا الصعود إلى المركبة، وتحدثا معه باللغة العربية.

وذكر لهما أنه لا يجيد العربية، وبعدها تحدث معه المتهم الآخر بالأوردو، وبعد أن تمكنا من تفتيش الحقيبة التي يحملها وأخذ مبلغ 13500 درهم، ومبلغ 800 دولار أميركي، تم إنزاله في مكان مظلم وسط المنطقة الصناعية.

إبلاغ

وبعدهــا غادرا المكــان، وقــام بإبلاغ الشرطة، ووصف لها المركبة والمتهمين، وبعد عملية البحــث والتحرّي، تم ضبط المتهــم الأول وهو في حالة سكر، حيث قام في واقعة أخرى بعملية انتحال صفــة رجل الأمن مع أشخاص آخرين، إلا أنهم تمكنوا من إمساكه وإبلاغ الشرطة، التي قامت بعرضــه على الشاكي، الذي أكد أنه نفــس الشخص الذي أوقفه وأخذ أمواله ليلاً.